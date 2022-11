Ponte Rio-Niterói é liberada

Foi liberada, há pouco, pela PRF (Polícia Rodoviária Federal), a passagem dos veículos, com o retorno gradual do trânsito, na Ponte Rio-Niterói.

São quatro faixas liberadas, no sentido Niterói, e duas, para o Rio. O esquema será válido até amanhã (terça-feira, dia 15), quando se concluirá a análise feita por engenheiros peritos, que investigarão se houve ou não algum abalo estrutural na ponte.

Na prática, isso significa que, até o momento, não há riscos para os motoristas que, até então, aguardavam o retorno a seus respectivos destinos, parados, na via.

Em nota, a Ecoponte informa que, “entre os pórticos 11 e 12, duas faixas permanecerão fechadas, para que sejam feitos reparos no guarda-corpo da ponte”.

“Na manhã desta terça-feira, equipes de engenharia da concessionária farão nova vistoria na estrutura da rodovia. A concessionária solicita que os motoristas dirijam com atenção e respeitem a sinalização”, destaca.

No Rio e em Niterói, importantes vias, como a Jansen de Mello e Roberto Silveira, em Niterói; a Linha Amarela e Vermelha; a Avenida Brasil e a BR-101 estavam com o trânsito congestionado. A expectativa é que, aos poucos, ele se normalize, especialmente num momento importante, de véspera de um feriado de 15 de novembro, em que, além da volta do trabalho, muitos motoristas vinham se dirigindo a outras regiões do estado e do país.