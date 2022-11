Ponte Rio-Niterói deverá receber quase 800 mil veículos no feriado

Cerca de 797 mil veículos na Ponte Rio-Niterói de sexta-feira (11) a quarta-feira (16), nos dois sentidos, durante o feriado da Proclamação da República, de acordo com dados da Ecoponte. O maior fluxo será na sexta e no sábado (12), quando aproximadamente 287,5 mil automóveis deverão passar pela rodovia.



Em direção a Niterói e à Região dos Lagos, a previsão é de que 155,5 mil veículos atravessem a Ponte Rio-Niterói na sexta-feira e no sábado. Já no sentido Rio de Janeiro e Costa Verde, no mesmo período, a concessionária estima que outros 132,1 mil trafeguem pela via.



Na terça-feira (15) e quarta-feira (16), volta do feriado da Proclamação da República, cerca de 136,2 mil veículos deverão passar pela Ponte Rio-Niterói em direção ao Rio. Já no sentido Niterói, no mesmo período, o fluxo previsto será de 121,9 mil veículos.



Para garantir a segurança e a qualidade dos serviços prestados aos usuários, a concessionária reforçou as equipes de atendimento e toda a estrutura, que conta com ambulâncias UTI e de resgate, guinchos e caminhão-pipa, entre outros recursos. A Ecoponte ainda dispõe do Centro de Controle do Tráfego, que monitora a via 24 horas por dia.