Ponta d’Areia está no foco para novos investimentos em Niterói

A região da Ponta d’Areia, bairro localizado no Centro de Niterói, é uma das áreas residenciais mais cobiçadas da cidade, por conta da baixa criminalidade. Além disso, na parte portuária, estaleiros ensaiam retomada dos tempos áureos da indústria naval na cidade. Neste sábado (3), o prefeito Axel Grael sinalizou a intenção de intensificar investimentos na região e o setor da Educação deve ser um dos primeiros a receber atenção da administração municipal.

O Morro da Penha pode ganhar uma Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei). O prefeito conversou com lideranças regionais, que apontaram um terreno possível para a nova unidade escolar. O chefe do Executivo também conheceu parte da Trilha da Ponta da Armação, que será aperfeiçoada. Grael destacou o potencial histórico da região, que conta, por exemplo, com a capela de Nossa Senhora da Penha, que tem mais de 100 anos. Ele ainda esteve no terreno apontado pela comunidade para a nova unidade escolar, que fica ao lado da Escola Municipal Nossa Senhora da Penha.

“Visitei a Escola Municipal Nossa Senhora da Penha e recebi uma demanda dos moradores e lideranças regionais pela construção de uma nova unidade escolar. Vamos desenvolver a ideia. O Morro da Penha é uma localidade com grande potencial, uma comunidade histórica da nossa cidade. A trilha da Ponta da Armação tem possibilidades fantásticas para explorarmos o que chamam de ‘turismo de comunidade’, que é incentivar o comércio da região a atender essas pessoas que vierem visitar e conhecer o local. É uma oportunidade que essa trilha gere renda aqui para a região e para a cidade”, destacou.

O secretário municipal de Educação, Vinicius Wu, destacou que Niterói continua buscando aperfeiçoar a infraestrutura escolar da rede municipal. “Uma das principais demandas da população é a ampliação de vagas para as crianças. Com essa nova unidade, poderemos avançar ainda mais no sentido do acesso à educação infantil, principalmente nessa região do Morro da Penha e da Ponta D’Areia”, ressaltou.

Já o administrador regional do Centro e da Ponta d’Areia, Adriano Boinha, explicou que o foco é gerar oportunidades para os moradores. “Estamos dando mais um passo muito importante para trazer uma UMEI para a nossa comunidade, uma reivindicação muito justa dos moradores da Ponta d’Areia. Niterói vai continuar avançando na educação, no turismo, na geração de emprego”, comentou.