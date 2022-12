Políticos repercutem pedido de cassação da chapa de Claudio Castro

Na última quarta-feira (14), A TRIBUNA repercutiu o fato de o Ministério Público Federal (MPF), através da Procuradoria Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, ter pedido a cassação e a inelegibilidade da chapa encabeçada pelo governador reeleito Cláudio Castro (PL), acusado de abuso de poder político e econômico, além de conduta vedada a agente público, no episódio do escândalo das contratações da Fundação Ceperj (Centro Estadual de Estatística, Pesquisa e Formação de Servidores Públicos do Rio). Além do governador, a lista de acusados conta ainda com os nomes de cinco secretários ou ex-secretários estaduais; do vice-governador eleito em sua chapa, Thiago Pampolha (União Brasil), e o deputado estadual eleito Rodrigo Bacellar (PL), atual secretário estadual de Governo.

Antes do ato de diplomação dos 121 eleitos para os cargos de governador, vice; senador, suplentes; deputados federal e estadual, eleitos nas eleições de 2022, alguns políticos e o próprio governador se pronunciaram sobre o caso.

O ex-vereador por Niterói, Vitor Júnior (PDT) – que assumirá o cargo de deputado estadual – disse que todo cidadão tem o direito à defesa:

“Vamos analisar as denúncias feitas pelo Ministério Público Federal e acompanhar de perto para que seja apurado e a população tenha acesso a todas as informações que se precisa e o julgamento seja feito”.

Já a também ex-vereadora e recém-eleita deputada estadual, Verônica Lima (PT), preferiu não opinar:

“Este não é o momento, exatamente, de estarmos fazendo essa análise. Estamos chegando agora para a diplomação e ainda vamos ter o momento de analisar e emitir opinião”.

O Professor Josemar (PSOL), ex-vereador por São Gonçalo e que também assumirá o cargo de deputado estadual, disse que “o Ministério Público tem de investigar”:

“É fundamental. O Estado brasileiro não pode ser aparelhado para bens privados e individualizados”.

Já o ex-secretário municipal de Gestão Integrada e Projetos Especiais por São Gonçalo, Douglas Ruas, destacou não ter “nenhum conhecimento a respeito”:

“Não sei detalhes da denúncia. Li, simplesmente, uma nota na mídia. O Cláudio Castro, diplomado hoje, oficializa o resultado das urnas. Isso não causa nenhum problema para que o governador possa exercer esse segundo mandato de forma brilhante. Ele poderá fazer, nesses próximos quatro anos, muito mais do que fez, em pouco mais de dois”.

O governador também se defendeu sobre a denúncia do Ministério Público Eleitoral (MPE), de abuso de poder político e econômico, condutas vedadas, relacionadas à “folha de pagamento secreta”, com cargos na Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro (Ceperj) e na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj).

“Tenho total tranquilidade. Teve a vontade popular. A questão do Ceperj foi discutida a eleição inteira. A minutagem de televisão e da crítica foram mais de três horas e meia. A população sabia exatamente o que aconteceu. Eu expliquei em todos os debates e entrevistas. A população, ainda assim, deu a maior votação da história de um governador no estado do Rio de Janeiro. O grande juiz disso é a população, respeito o direito do ministério público de litigar, mas 70 dias antes do pleito os programas já estavam todos encerrados. A gente tem que aprender a respeitar o que a urna diz. Estamos falando tanto em democracia, que seja respeitada a vontade soberana do povo”, completou Castro.

Entenda o caso da Fundação Ceperj

Segundo a representação da Procuradoria Regional Eleitoral, os acusados teriam sido favorecidos com a contratação secreta de vários cabos eleitorais, evidenciando, assim, prejuízo e desigualdade, em relação aos adversários nas eleições.

O documento do MPF esclarece que houve, no governo do Estado, “um grande esquema institucionalizado”, que manteve, em folha secreta de pagamento, mais de 18 mil pessoas contratadas, sem concurso público, para, supostamente, atuarem em projetos sociais, “em acachapante afronta aos princípios da Administração Pública, às normas constitucionais e estaduais atinentes à contratação temporária ou emergencial, e à Lei de Responsabilidade Fiscal”.

Ainda de acordo com o Ministério Público – e com as denúncias relatadas pela imprensa -, o esquema tinha o objetivo de utilizar a máquina pública estadual, permitindo “o escoamento de recursos públicos, que foram indevidamente utilizados para promover” as candidaturas de Castro e de seu vice, através da cooptação de “votos para as suas respectivas vitórias nas urnas”.

Confira a lista dos acusados

Cláudio Bonfim de Castro e Silva (governador)

Thiago Pampolha Gonçalves (vice-governador eleito)

Rodrigo da Silva Bacellar (deputado eleito secretário de Governo)

Gutemberg de Paula Fonseca (candidato não eleito e ex-secretário)

Leonardo Vieira Mendes (deputado eleito e ex-secretário)

Aureo Lídio Moreira Ribeiro (deputado federal)

Bernardo Chim Rossi (candidato não eleito)

Allan Borges (subsecretário de Habitação)

Max Lemos (deputado eleito e ex-secretário)

Marcos Venissius da Silva Barbosa (candidato não eleito)

Patrique Welber Atela (secretário estadual e presidente do Podemos no Rio)

Danielle Christian Ribeiro Barros (secretária estadual de Cultura)