Políticos fluminenses trocam de partido visando as eleições de 2022

A largada para a corrida eleitoral de 2022 já foi dada. E os protagonistas da competição eleitoral no Rio de Janeiro já estão acelerando com força nas composições políticas para a formação de alianças e articulação de nomes visando, principalmente, à sucessão do Governo do Estado.

Depois de o governador Cláudio Castro anunciar sua migração para o PL na semana passada – o que se confirmou na quarta-feira (27) na sede nacional do partido em Brasília, com presença de Bolsonaro – , quem também esteve na capital federal foi o prefeito do Rio Eduardo Paes, para confirmar sua filiação no PSD, que é nacionalmente presidido por Gilberto Kassab.

Paes deixa o DEM para seguir o mesmo destino anunciado em fevereiro por Rodrigo Maia. Contudo, ele ingressou na legenda anunciando Felipe Santa Cruz, presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) como candidato da legenda ao governo do estado do Rio de Janeiro. Maia não esconde sua vontade de entrar na disputa e não é improvável que ele possa repensar o seu destino.

O desenho da sucessão no Estado do Rio é um rascunho das alianças que estão se definindo para a disputa da Presidência da República. Com o quadro político nacional polarizado radicalmente entre o presidente Bolsonaro e Lula, as definições de um partido de centro, como o PSD, indicam que a tranquila base de sustentação partidária de Bolsonaro no Congresso pode se desfazer, podendo chegar a colocá-lo em risco de impeachment. Isso porque as disputas em governos estaduais possuem gigantesco peso político para a composição de qualquer aliança nacional e, num ambiente extremamente polarizado, a eleição torna-se um pleito com caráter plebiscitário.

Exemplo disso o presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. Seu partido tem hoje o deputado federal Fábio Faria, genro do empresário Silvio Santos, no Ministério das Comunicações, e dá sustentação ao governo na Câmara Federal. Mas Kassab, como um bom político do Centrão, desde o início desse mês, vem dando sinais de que até pode andar na mesma rua, mas que não dividirá calçada com Bolsonaro.

Kassab chegou a cogitar que o presidente Lula seria nome certo no segundo turno das eleições, pondo em dúvida o mesmo quanto à presença de Bolsonaro. Depois, encontrou-se com Lula, num hotel em Brasília. E agora recepciona Paes, que já chega lançando um desafeto do presidente, Felipe Santa Cruz, cujo pai foi assassinado pela ditadura militar, à sucessão do Palácio Guanabara.

O presidente do PSD comemorou a chegada de Eduardo Paes ao partido, chegando a dizer que o prefeito da capital fluminense estaria preparado para “assumir a presidência do Brasil”.

“É um dos políticos mais promissores do Brasil pela sua enorme experiência com tão pouca idade. O Eduardo está preparado para ser prefeito, governador e, até um dia, presidir o Brasil. A sua vinda dá ao PSD a dimensão que o partido merece. É a liderança do Rio de Janeiro com a dimensão que o partido alcançou nacionalmente”, disse Kassab.

A cerimônia de filiação de Paes aconteceu com público restrito.

“O Brasil não pode esperar mais a solução para seus problemas. O nosso papel é construir consenso e não esse jogo de ódio que se transformou a política. Em 2018, o ódio me venceu, mas, graças a Deus, em 2020, vimos que a população está cansada e precisa de solução e não mais ódio”, disse, acrescentando, em seus comentários, elogios aos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff.

FILHO DE BOLSONARO ABANDONA PARTIDO LIGADO À UNIVERSAL

O senador fluminense, Flávio Bolsonaro, filho do presidente Jair Bolsonaro, anunciou na quarta-feira (26) que está deixando o Republicanos. A legenda abriga a maior parte dos políticos cuja imagem está associada ao Bispo Edir Macedo e à Igreja Universal do Reino de Deus. Flávio agradeceu a todos no Republicanos pelo “tratamento excepcional, transparente e respeitoso de todos os dias”.

O futuro partido de Flávio Bolsonaro deve ser o mesmo que o seu pai escolher para disputar as próximas eleições. A desfiliação de Flávio excluí o Republicanos como possível destino do presidente, e os mais recentes movimentos sequer admitem possibilidade de cogitação do PSD. Restam como opções para Bolsonaro o PL, PP, PTB, DEM, Avante, PROS e os nanicos Podemos, Patriota, PMN, DC e PTC.