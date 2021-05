Policias Militares apreendem fuzil após confronto com bandido em São Gonçalo

Suspeito não resiste ao ferimento e morre em hospital.

Segundo comunicado da Polícia Militar, na manhã deste sábado (22), policiais do 7º BPM (São Gonçalo), apreenderam um fuzil, calibre 5,56, após confronto com bandido, na comunidade da Coreia, no bairro do Pita, São Gonçalo.

Os policias foram informados de que haveria um homem sendo espancado na Travessa Florentina Rangel, comunidade da Coreia, e que a vítima seria um policial. Ao chegarem à comunidade, os policiais foram recebidos a tiros e precisaram revidar para conseguir chegar ao local em que a vítima se encontrava. No interior da comunidade, um homem foi encontrado caído em decorrência de ferimento por arma de fogo. Com ele foi encontrado um fuzil, calibre 5,56. Foram feitas buscas na comunidade, mas o suposto policial que teria sido vítima de espancamento, não foi localizado.

O homem encontrado baleado no interior da comunidade foi socorrido pelos policiais e encaminhado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT), porém ele não resistiu ao ferimento, vindo a óbito logo após dar entrada na unidade hospitalar. O caso foi registrado na 73ª DP (Neves).

Nas redes sociais, há relatos de que traficantes do Pita, São Gonçalo, teriam ordenando o fechamento do comércio e o cancelamento de um baile funk que aconteceria hoje, no bairro, em luto pela morte do bandido.