Policial reage a assalto no Fonseca

Um sargento do 7º BPM (São Gonçalo) sofreu uma tentativa de assalto na madrugada de hoje na RJ- 104, altura da descida da localidade da Caixa D´água, em Niterói. A vítima estava em um Focus branco quando foi fechada por um Sedan cinza de onde sairam quatro homens armados. Uma dos criminosos se aproximou do carro do policial que reagiu atirando contra o homem armado. Assustado, o criminoso chegou a efetuar um disparo contra o sargento. O projétil atingiu de raspão o braço da vítima indo parar no banco traseiro do veículo e estilhaços atingiram o rosto do policial. O grupo socorreu o comparsa e seguiu no sentido do Complexo do Caramujo enquanto o sargento conseguiu sair do local e pedir ajuda a colegas da polícia civil.

O sargento, morador de Maricá, estava a caminho de um Regime Adicional de Serviço (RAS) na Lagoa, no Rio. Após ser atingido, o policial seguiu ferido até a 78ª DP (Fonseca) onde foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. De acordo com a polícia civil depois de receber atendimento na unidade hospitalar, o sargento foi liberado e pode registrar a ocorrência na delegacia responsável pela área, a 78ª DP (Fonseca).

De acordo com o delegado titular da delegacia, Luiz Jorge Rodrigues, os suspeitos do crime já foram identificados.

“Nós já identificamos os suspeitos. Eles já possuem mandados pelo crime de roubo. Estamos no aguardo da liberação da justiça para podermos adentrar a comunidade a qual eles pertencem e detê-los”, declarou Rodrigues.