Policial reage a assalto e troca tiros com criminosos em Niterói

Um policial civil trocou tiros com criminosos, na manhã desta terça-feira (1º), enquanto passava de carro pela Região do Morro do Castro, nas proximidades da Rodovia RJ-104, no bairro do Baldeador, Zona Norte de Niterói. O agente, lotado na 75ª DP (Rio do Ouro).

Segundo informações preliminares da Polícia Civil, o policial foi abordado por criminosos, cuja quantidade não foi especificada, que estavam em um outro carro, modelo Fiat Toro. O agente, então, reagiu à abordagem e acabou sendo alvo de disparos dos assaltantes.

A vítima revidou, houve breve troca de tiros, mas tanto o policial quanto a esposa não se feriram. Até o momento, os criminosos não foram localizados. O casal foi à 78ª DP (Fonseca), onde fez o registro. A distrital irá investigar o caso a fim de identificar os criminosos.