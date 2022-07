Policial que matou irmã em São Gonçalo tem prisão preventiva

O caso da policial militar Rhaillayne de Oliveira de Mello de 30 anos, que matou a própria irmã, Rayana Mello de 23 anos no último domingo (03) em São Gonçalo, teve uma reviravolta. No último domingo (03) foi feita uma audiência de custódia e a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pelo juiz. A prisão em flagrante é feita no momento do crime ou logo depois, e a preventiva visa evitar que o acusado cometa novos crimes ou atrapalhe o processo.

De acordo com o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (TJRJ) o juiz Antonio Luiz da Fonsêca Lucchese acolheu a manifestação do Ministério Público, pela conversão da prisão em flagrante em preventiva, rejeitando o parecer da Defensoria Pública, que requereu a concessão de liberdade provisória, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. “No que diz respeito à conversão da prisão em flagrante em preventiva, entende este magistrado que a prisão se mostra necessária e proporcional, data vênia do entendimento defensivo (…) Evidentes, pois, os contornos de gravidade dos fatos. Neste prisma, tudo indica que o restabelecimento da liberdade da custodiada gera ofensa à ordem pública, assim considerado o sentimento de segurança, prometido constitucionalmente, como garantia dos demais direitos dos cidadãos”, diz o texto.



Especializada investiga o caso que ainda não tem uma linha de investigação definida. Foto de Arquivo – Rhaillayne (esq) e Rayane (dir)

A policial está presa na Unidade Prisional da Polícia Militar (UP-PMERJ), no Fonseca, e se estivesse apenas com a prisão em flagrante poderia ser solta em até 24 horas. Como o processo mudou para a preventiva ela pode ficar detida de quatro meses a um ano e seis meses. O juiz também não acatou o pedido de prisão domiciliar, que ela alegou ter um filho de 12 anos.

As irmãs tinham saído juntas para uma festa no último sábado (02) e na saída usaram um carro de aplicativo para o deslocamento. Nesse momento que teria iniciado uma discussão entre as duas, que saltaram em um posto de combustível, na Rua Doutor Francisco Portela no bairro Camarão, em São Gonçalo. A briga entre as duas continuou no estabelecimento e após se agredirem fisicamente, Rhaillayne disparou vários tiros contra a irmã. O Corpo de Bombeiros chegou a ser acionado, mas ao chegar no local, a vítima já estava sem vida.

Rhaillayne – Foto – Reprodução – TV Globo

Rhaillayne, que é lotada no 7° BPM (São Gonçalo), recebeu voz de prisão do próprio marido, o também policial militar Leonardo de Paiva Barbosa, que a levou na Delegacia de Homicídios de São Gonçalo, Niterói e Itaboraí (DHNSGI). A acusada prestou depoimento por cerca de três horas e mostrou estar arrependida do crime, já que chegou a gritar que queria a irmã de volta. A investigação ainda está em andamento para saber a motivação do crime. A Polícia Civil foi questionada sobre a linha de investigação do crime mas não se manifestou até o fechamento dessa edição.

Rhaillayne é a da esquerda e Rayane da direita

O sepultamento do corpo de Rayana aconteceu no último domingo (03) no Cemitério Maruí, no Barreto, na Zona Norte de Niterói. Amigos e familiares participaram da cerimônia de despedida da jovem, que deixa um filho pequeno.