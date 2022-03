Policial prende suspeito de furto no mar

Um homem foi preso em flagrante, na noite desse domingo (6), após tentar invadir e furtar uma casa em São Francisco, Zona Sul de Niterói. O acusado tentou fugir nadando pelo mar, mas um policial militar mergulhou na água para conseguir efetuar a prisão.

De acordo com informações iniciais da polícia, equipes do Segurança Presente foram comunicadas sobre a tentativa do crime. Os agentes conseguiram localizar o suspeito que, para fugir da abordagem, tentou fugir pelo mar. No entanto, um dos policiais mergulhou para dar sequência à busca.

Polícia registrou imagens da perseguição na água – Foto: Divulgação

Após alguns minutos de perseguição a nado, o suspeito foi detido pelo agente. O homem foi conduzido à areia e recebeu voz de prisão por tentativas de furto e invasão á residência. Em seguida, o suspeito foi encaminhado á 76ª DP (Niterói), central de flagrantes da região.