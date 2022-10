Policial militar sofre atentado

Um policial militar, que estava de folga, foi alvo de um atentado a tiros, na noite do último sábado (8), no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. O militar, que não teve o nome divulgado, sobreviveu e está internado no Pronto Socorro Central de São Gonçalo (PSCSG).

A corporação informou que policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) foram acionados para atender ocorrência de disparos de arma de fogo no bairro Porto da Pedra, em São Gonçalo. Na chegada ao local, foram informados de que se tratava de uma tentativa de homicídio.

A vítima, o policial militar de folga que passava pelo local, havia sido socorrido para o Pronto Socorro de São Gonçalo. A ocorrência foi encaminhada para a 72ª DP (São Gonçalo), que irá investigar o caso. O policial passou por cirurgia, ainda na noite de sábado, e continua internado em observação.

Segundo informações preliminares, o PM estaria acompanhado da esposa e filha quando sofreu o ataque, mas elas não teriam se ferido. Os autores, encapuzados estariam em um automóvel aguardando pela passagem do agente antes de iniciarem o ataque.