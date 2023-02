Policial Militar é sequestrado com a família em São Gonçalo

O sequestro aconteceu na madrugada desta sexta-feira (10). De acordo com a PM, o policial militar e sua família foram entregar um kit churrasco, no valor de R$ 2.200,00, na Favela da Linha, na Estrada Hungria, em Várzea das Moças, São Gonçalo, quando foram surpreendidos por três criminosos.

Ainda de acordo com a PM, a vítima ficou em cárcere junto com esposa e a criança e também foi agredida pelos bandidos.

Segundo o policial sequestrado, um criminoso ficava o tempo todo em contato com os sequestradores e dava ordens sobre o que fazer com as vítimas.

Após horas correndo risco e sob a mira dos criminosos, o policial, a esposa e a criança foram liberados. Eles foram encontrados em frente à garagem da Viação Nossa Senhora do Amparo, na RJ-106, que é a Rodovia Amaral Peixoto.

Os sequestradores ainda conseguiram cartões de banco e o carro da vítima. Além da arma registrada no nome do policial.

Em seguida a Polícia Militar conseguiu resgatar a família e localizar o carro levado pelos sequestradores.

O caso foi registrado na 75º (Rio do Ouro). As vítimas já estão em casa. Todos passam bem.