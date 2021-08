Policial militar é assassinado durante assalto

Um policial militar foi assassinado, na noite dessa terça-feira (30), durante uma tentativa de assalto. De acordo com informações da própria Polícia Militar, o cabo Edilson da Silva Lordelo estava de carro quando foi abordado pelos criminosos. O policial acabou baleado e não resistiu.

Segundo informações do 40º BPM (Campo Grande), que atendeu à ocorrência, a equipe foi ao local com a informação de que havia um homem baleado. Segundo os agentes, ao chegar no local, confirmaram que se tratava do cabo Lordelo, lotado no 3º BPM. Ele chegou a ser socorrido ao hospital, mas não resistiu.

Ainda de acordo com a PM, o militar estava saindo da Avenida Brasil, e seguia para acessar a Estrada do Mendanha, quando foi abordado pelos assaltantes. O militar acabou atingido na cabeça. Ele foi atendido no Hospital Municipal Rocha Faria (HMRF), mas acabou falecendo na unidade de saúde.