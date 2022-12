Policial é preso após atirar em atendente de lanchonete, em Maricá

Uma briga entre um policial militar e um funcionário de um estabelecimento comercial acabou com uma pessoa ferida, na noite deste domingo, em Araçatiba, Maricá. O caso aconteceu por volta das 23h, na praça Tiradentes, em Araçatiba, durante os festejos do Natal Iluminado.



Segundo informações iniciais, o Policial Militar, lotado no 7°BPM (São Gonçalo), se desentendeu com o funcionário do bar, por discordar da demora da entrega do lanche. No debate entre os dois, o PM sacou a arma e atirou algumas vezes. Um dos tiros atingiu a perna do funcionário. Ele foi encaminhado para o Hospital Conde Modesto Leal.



O paciente passou por exames, foi medicado e não precisou passar por cirurgia, já que a bala não ficou alojada. Na manhã desta segunda, ele passou por revisão médica e recebeu alta.

Durante a discussão, o policial, que é lotado no 7º BPM, de São Gonçalo, foi contido por guardas municipais e policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS). Ele foi encaminhado para a 82ª DP, onde, segundo a assessoria de imprensa da Polícia Civil, o caso foi registrado e segue sendo investigado para esclarecimento dos fatos.











Já a assessoria de imprensa da Polícia Militar informou que o policial foi encaminhado para a Unidade Prisional Militar e que a 4ª Delegacia Judiciária Militar acompanhou a ocorrência.



“A Assessoria de Imprensa da Secretaria de Estado de Polícia Militar informa que, na noite de domingo (04/12), policiais militares do Programa Estadual de Integração na Segurança (PROEIS) e do 12ºBPM (Niterói) foram acionados para verificar ocorrência em Araçatiba, no município de Maricá. Segundo informações preliminares, teria ocorrido uma discussão e disparos de arma de fogo envolvendo um policial militar de folga. No local, este agente de folga foi detido e desarmado pelas equipes do PROEIS e do 12ºBPM. Ele foi conduzido para a 82ª DP e, posteriormente, para a Unidade Prisional da PMERJ. A 4ª Delegacia de Polícia Judiciária Militar (DPJM) acompanhou a ocorrência. Uma pessoa que ficou ferida no local do fato foi socorrida por transeuntes ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal”.