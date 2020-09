Policial é baleado em Niterói

A manhã de hoje (17) teve início com um policial militar do 12º Batalhão (Niterói) baleado durante um patrulhamento de rotina da unidade realizada no Morro do Palácio, no Ingá. No local os agentes de segurança se depararam com criminosos e houve confronto.

Atingido na perna, o cabo da Polícia Militar foi socorrido por colegas e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal), no Fonseca. De acordo com colegas de trabalho do policial, ele passa bem e já foi liberado. O batalhão segue realizando ações de combate ao crime na área.

Na ação realizada na comunidade, segundo informações da PM, um homem, conhecido como Fiel, foi preso e encaminhado para autuação. Com ele foi apreendido drogas e um rádio transmissor.