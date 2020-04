Policial do Batalhão de São Gonçalo ajuda conter ataque de quadrilha ao depósito na Baixada Fluminense

Um policial militar, cabo lotado no Batalhão de São Gonçalo (7º BPM), foi apontado como o principal herói, que na madrugada de terça-feira (21) conseguiu impedir que uma quadrilha, vinda do Complexo da Maré, praticasse um ousado assalto ao centro de distribuição das Lojas Americanas, situado às margens da Rodovia Presidente Dutra, na Baixada Fluminense.

O militar, que também reside na Baixada Fluminense, se deslocava de carro para o batalhão onde trabalha, quando ao passar pela Via Dutra percebeu que um caminhão estava em chamas. Logo em seguida percebeu quando o pneu de seu carro havia sido furado por pregos espalhados na pista. Como se não bastasse, também avistou dezenas de bandidos fortemente armados junto ao centro de distribuição de mercadorias tentando invadir o local.

O policial parou o carro e percebeu que os criminosos já haviam conseguido derrubar o portão do depósito e uma das paredes, usando um caminhão. Os seguranças conseguiram se refugiar numa cabine blindada para não serem mortos. Houve confronto e o policial conseguiu emitir um alerta para outros policiais na área.

A quadrilha conseguiu furar o cerco montado e o assalto foi frustrado. Não houve feridos. Para tentar distrair a atenção dos policiais para o ataque, os bandidos já haviam tentado atear fogo a uma agência bancária no município de Nova Iguaçu. Durante a apresentação da ocorrência, os demais policiais enalteceram a atuação do cabo da PM e seu comportamento diante do perigo.