Policial de folga surpreende assaltante em Itaipu

Um policial de folga surpreendeu um assaltante após ele cometer o crime na tarde de ontem (6) em Itaipu. O cabo passava pela Rua 20 esquina com a Rua Romanda Gonçalves quando viu o criminoso correr e foi comunicado pela vítima sobre o delito. Quando percebeu que era perseguido pelo policial, o ladrão, de acordo com o cabo, sacou uma arma e o agente revidou com dois tiros, porém sem acerto. O criminoso foi finalmente alcançado em um terreno em que havia um matagal.

Junto do assaltante foram recuperados R$ 15 que haviam sido roubados da vítima dentro de uma mochila. Não foi encontrada arma com o acusado. Colegas do 12º Batalhão (Niterói) prestaram apoio ao policial. O caso foi registrado na 81ª DP (Itaipu).