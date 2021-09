Policial de folga é assassinado em comunidade da Região Oceânica

O clima é de tensão na comunidade do Jacaré, em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, na noite desta terça-feira (7). Um policial militar de folga teria sido alvejado a tiros no local, sendo morto numa ação criminosa.

A Polícia Militar chegou a interromper o trânsito na Estrada Francisco da Cruz Nunes, entre o Shopping Itaipu Multicenter e a Estrada Frei Orlando, no sentido Cafubá.



A Frei Orlando é a principal via de acesso ao Jacaré. Há uma operação de incursão na comunidade neste momento e o clima é de apreensão por parte de moradores e motoristas que trafegam próximo ao local.

Informações preliminares dão conta de que o corpo do Policial Militar teria sido levado para a Unidade de Pronto Atendimento Mário Monteiro.

A reportagem de A Tribuna segue apurando os fatos relacionadas a ocorrência, para devida atualização das informações deste caso.

Dinâmica do Fato (atualizada à 01:18)

De acordo com informações da Polícia Militar, por volta das 21h14min a instituição foi acionada para atender a ocorrência, na Estrada Frei Orlando, 928. Ainda nos termos do que apuramos junto a PM, o solicitante comunicou haver um homem caído ao solo após disparo de arma de fogo, com a possibilidade de a vítima se tratar de policial militar.

Após a chegada da guarnição da PM no local, houve a confirmação de que a vítima era, efetivamente, membro da Polícia Militar, o Cabo D. D. C.C., que embora socorrido ao Hospital Mário Monteiro, não resistiu aos ferimentos, vindo a óbito.