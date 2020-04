Policiais resgatam agentes do 9º BPM atacados na comunidade Novo México

Numa ação rápida, policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) conseguiram, na noite de terça-feira (14) resgatar dois policiais militares do 9º BPM (Rocha Miranda) que foram atacados a tiros após acessarem a comunidade Novo México, situada às margens da Rodovia Amaral Peixoto (RJ-104), quase no limite entre os municípios de São Gonçalo e Niterói.

Os militares do BPRv foram deslocados para a comunidade, após receberem informações que os policiais do Batalhão de Rocha Miranda haviam entrado na comunidade numa viatura descaracterizada. No interior da localidade, bandidos armados que estavam numa motocicleta perceberam a presença estranha dos policiais e atacaram os militares a tiros.

Houve confronto e um alerta foi emitido para os BPRv, que chegou rapidamente e conseguiu resgatar os policiais felizmente sem ferimentos. Não foi divulgado o que os militares do 9º BPM estariam fazendo na localidade. Os bandidos que ataram os policiais conseguiram fugir. A 78ª DP (Fonseca) aguardava a presença dos policiais nessa quarta-feira (15) para registro da ocorrência.