Policiais prendem traficante na Região dos Lagos

Agentes da 128ª DP prenderam BR nesta sexta (1º) em Rio das Ostras

Policiais civis da 128ª DP, de Rio das Ostras, na Região dos Lagos, prenderam Bruno Magalhães da Silva, mais conhecido como “BR”, nesta sexta-feira (1º) no bairro de Nova Cidade. O suspeito respondia pelo crime de tráfico de drogas e fazia parte da facção criminosa Comando Vermelho.

Contra BR havia um mandado de prisão preventiva expedido pela Comarca de Rio das Ostras pelos crimes de tortura e associação criminosa. Ele é acusado de torturar e manter em cativeiro uma adolescente de 14 anos de idade e o namorado. Segundo o delegado responsável pela investigação, Dr. Ronaldo Andrade Cavalcante, o bandido teria torturado as vítimas com madeiradas, chicoteado com fios elétricos, tapas, socos, chutes e puxões de cabelo. O motivo do crime seria apreensão de uma carga de drogas e o acusado teria responsabilizado a dupla pela apreensão.

O caso foi registrado na delegacia de Rio das Ostras, onde BR se encontra preso e aguardando transferência para um presídio.