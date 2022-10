‘Policiais me acusaram de fraudar urna’, diz presidente de seção detida em Niterói

A presidente de seção eleitoral detida por policiais militares na manhã deste domingo (30), no Colégio Estadual Dr. Luciano Pestre, no Caramujo, Zona Norte de Niterói afirmou ter sido acusada pelos agentes de estar fraudando uma urna eletrônica. A reportagem de A TRIBUNA teve acesso ao depoimento prestado por ela à Polícia Federal, logo após o fato.

Ela afirmou que a abordagem aconteceu antes do início da votação.

“Chegaram vários policiais militares. Eles estavam falando alto e acabaram por atrapalhar os procedimentos que eu estava realizando na urna. Eles estavam conversando alto e fazendo brincadeiras entre si. Perguntei se eles iriam ficar na porta e eles disseram que sim”, disse.

Em seguida, ela relatou que teve uma discussão mais acalorada com um policial identificado como “Marcos”.

“O policial chamado Marcos me perguntou ‘por que?’. Eu disse que estava fazendo os procedimentos para iniciar a urna e que as pessoas que trabalham nas eleições foram orientadas pelo TRE a manter o local calmo e em ordem. Os policiais passaram a desvirar as cadeiras que estavam arrumadas para a votação e Marcos disse que ‘nós somos policiais e podemos ficar em qualquer lugar'”, prosseguiu.

Na sequência da discussão, o policial teria dito à presidente da seção que ela “estava do outro lado”. Segundo o depoimento, a mulher afirmou ter ficado desconfortável com a presença dos agentes no local de votação.

“Marcos disse que ‘quem age assim logo se vê que está do outro lado. Você deve estar querendo fraudar a urna’. Eu disse que essa era uma acusação muito séria a ser feita, até mesmo de brincadeira. Disse a Marcos que estava desconfortável com a presença deles ali em razão da postura deles. Eles passaram a debochar de mim, fiquei muito nervosa e saí da sala”, continuou.

Na sequência, a mulher afirma ter comunicado o caso a um homem chamado Mauro, que seria administrador do prédio, desginado pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ). O homem teria tentado dialogar com os policiais, para que eles se espalhassem por outras seções eleitorais.

“Mauro perguntou se eles não poderiam se dividir em outras salas. Eles responderam que estavam fazendo a segurança do local. Marcos levantou, apontou o dedo para mim e me chamou de mentirosa. Ele me seguiu para perto da urna, aos gritos, me acusando de ‘estar do outro lado’, não gostar da polícia e que eu tinha o desacatado”, relatou a mulher.

No depoimento, a presidente da seção também deu sua versão sobre o momento em que foi flagrada com um adesivo escrito “Fora Bolsonaro” em sua bolsa. Ela alegou que se tratava de uma bolsa velha e que não havia reparado que o adesivo estava lá.

“Ele se aproximou da minha mesa e viu um adesivo escrito ‘Fora Bolsonaro’ e disse ‘olha ali, olha ali’. Eu disse a ele que era uma bolsa que não uso muito e o adesivo era velho e não havia reparado que estava ali. Ainda faltava mais de meia-hora para o início da votação. Joguei o adesivo no lixo e Marcos começou a gritar comigo, disendo ‘você é criança e irresponsável. Eu tenho 20 anos de polícia'”, contou.

Caso foi registrado na Delegacia da PF de Niterói – Fotos: Reprodução/Google

Por fim, a mulher afirmou ter sido agredida pelo policial “Marcos” e que, quando tentava sair do colégio para pegar um carro por aplicativo e se dirigir à delegacia para prestar queixa, foi interpelada por outro policial militar.

“Marcos empurrou seu celular contra mim, atingindo a lateral do meu nariz. Saí da sala e fui amparada pelos colegas de seção. A juíza eleitoral me orientou a procurar a delegacia. Saí do local para pedir um Uber, um policial me perguntou se eu estava tirando foto dele. Eu disse que não, mas ele foi atrás de mim novamente perguntando e apontou o dedo para mim”, completou.

Inicialmente, a mulher seguiu no carro do administrador do TRE-RJ para a 78ª DP (Fonseca), para onde também foram os policiais que participaram da ação. Em seguida, foram à Delegacia da Polícia Federal, no Centro, onde foi registrado boletim de ocorrência. Após ser ouvida, a mulher foi liberada.

Procurada e questionada sobre as acusações, a Polícia Militar limitou-se a dizer que “um policial militar de serviço em uma Zona Eleitoral em uma escola, situada na Av. Pastor José Gomes de Souza, no Caramujo, em Niterói, observou que uma presidente de seção estava com adesivos de cunho político em sua bolsa. A equipe policial decidiu conduzir à ocorrência à 78ª DP e depois à Delegacia de Polícia Federal de Niterói para registro dos fatos.”

Nota da defesa

Os advogados da presidente da seção emitiram a seguinte nota:

Antes mesmo da abertura dos trabalhos eleitorais, A. foi intimidada por policiais militares, armados, que deveriam garantir a segurança do local de votação. Como presidente de seção, a jovem é uma autoridade, representante da Justiça Eleitoral, portanto do Estado. No entanto, teve sua autoridade desrespeitada, foi exposta em vídeo que circula pelas redes sociais, teve seus dados expostos e foi indevidamente acusada pelos PMs de fraudar a urna de sua seção eleitoral.

Deve ser esclarecido, porém, que i) a intimidação começou enquanto vítima exercia regularmente seu trabalho como presidente da seção, antes da abertura da urna; ii) não existe possibilidade de fraudar urnas eletrônicas; iii) a jovem não cometeu nenhum crime eleitoral, pelo contrário, foi vítima do crime de abuso de autoridade e ofensa à honra; e que iv) os fatos foram relatados à Polícia Federal, que fará apuração dos fatos. Por fim, a presidente de seção foi acolhida pela juíza responsável pela Zona Eleitoral, que se desculpou em nome de todos pelo ocorrido.