Policiais foram feridos por granadas atiradas por Jefferson, diz PF

A Polícia Federal (PF) confirmou que os dois policiais feridos durante a ação realizada para prender o ex-deputado Federal Roberto Jefferson (PTB-RJ) foram atingidos por estilhaços de granadas, que foram atiradas pelo político. O caso aconteceu na tarde de hoje (23).

Em nota, a PF afirmou que “o alvo do mandado reagiu à ordem de prisão anunciada pelos policiais federais. Na ação, dois policiais foram feridos por estilhaços de granada arremessada pelo alvo e levados imediatamente ao pronto socorro. Após o atendimento médico, ambos foram liberados e passam bem.”

Os agentes tentam cumprir mandado de prisão expedido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) contra o político, na cidade de Levy Gasparian, no estado do Rio de Janeiro. A equipe da PF foi reforçada e os policiais permanecem no local com o objetivo de cumprir a determinação judicial.

O presidente Jair Bolsonaro (PL) enviou o ministro da Justiça e Segurança Pública Anderson Torres ao local para negociar a rendição de Jefferson. Torres afirmou que está “empenhado em apaziguar essa crise”.

“Momento de tensão, que deve ser conduzido com muito cuidado. Ministério da Justiça está todo empenhado em apaziguar essa crise, com brevidade, e da melhor forma possível”, disse o ministro.