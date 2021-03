Policiais e Bombeiros serão vacinados contra a covid-19

Uma boa notícia para os profissionais de segurança e salvamento, policiais e do Corpo de Bombeiros. O Ministério da Saúde incluiu as duas categorias para a vacinação contra a Covid-19, no Plano Nacional de Imunização. A medida foi determinada através de duas notas técnicas e atende a uma solicitação da Confederação Brasileira de Trabalhadores Policiais Civis (Cobrapol).

Serão atendidos prioritariamente, além dos policiais civis, os policiais federais, militares, rodoviários, bombeiros militares e civis e guardas municipais, que se somam aos profissionais da saúde, que estão sendo vacinados prioritariamente dentro do plano nacional.

O pedido havia sido feito pelo então ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, por meio de uma solicitação enviada no dia 3 de dezembro do ano passado, cobrando a inclusão dos profissionais de segurança como prioridade, pelo fato de estarem na linha de frente no combate à pandemia. Segundo a entidade, para imunização o Ministério da Saúde vai solicitar documento que comprove “vinculação ativa com o serviço de forças de segurança e salvamento ou apresentação de declaração emitida pelo serviço em que atua”.

No Rio, o governador em exercício, Cláudio Castro, confirmou que os agentes de segurança também terão imunização prioritária no calendário de vacinação contra a Covid. Ele usou as redes sociais para fazer o anúncio. Serão imunizados agentes da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.

“Vamos proteger aqueles que nos protegem. As forças de segurança do Estado do Rio de Janeiro terão prioridade no calendário de vacinação contra a Covid-19. São profissionais com alta exposição em suas atividades diárias e que colocam suas vidas a serviço da população. Todos os agentes das forças estaduais e federais que atuam no RJ serão incluídos. Imunizá-los é reduzir a vulnerabilidade de quem, pela natureza do trabalho, precisa estar nas ruas e delegacias atendendo ao povo”.