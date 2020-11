Policiais do PROEIS e bombeiro socorrem homem acidentado em Icaraí

Um senhor que se exercitava na manhã deste sábado, por volta das 10h30min, na descida da Estrada Leopoldo Fróes, em Icaraí, caiu de rosto no chão, e sangrou bastante. Ele foi socorrido por duas policiais do PROEIS que estavam próximas e por um subtenente do Corpo dos Bombeiros que estava de passagem.

Os agentes públicos chamaram então uma ambulância do 3°GBM, que chegou rapidamente e atendeu o homem ferido. Participaram do socorro as cabos da Polícia Militar Tatiana e Claudia e o subtenente bombeiro Sacramento.

“São profissionais deste gabarito que engrandecem o bom nome da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros. São exemplos a serem seguidos pelos demais”, disse o comandante do 12º BPM (Niterói), Sylvio Guerra.