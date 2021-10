Policiais do 7º Batalhão trocam tiros com bandidos em Trindade, bairro de São Gonçalo

Dupla seria a responsável por instalar barricadas na área. Duas pistolas e drogas foram apreendidas com a dupla

Dois homens acusados de tráfico de drogas morreram ontem (1º) após uma troca de tiros com policiais do 7º BPM (São Gonçalo), no bairro Trindade, nesta sexta-feira (1º). Com a dupla foram encontradas duas pistolas e uma quantidades de drogas que não foi informada. Ambos não tiveram a identidade divulgada. O material apreendido foi encaminhado para a 73ª DP (Neves), onde o caso foi registrado.

Segundo informações do batalhão, agentes do Serviço Reservado – também conhecido como P2 – e do Grupamento de Ações Táticas (GAT) estavam em patrulhamento pela Estrada da Trindade para checar uma denúncia sobre a presença de homens armados que estariam traficando drogas.

Os policiais receberam uma denúncia e ao chegarem ao local, os pms afirma que foram recebidos a tiros pelos criminosos. Depois de um confronto intenso, os policiais fizeram buscas pelo local e encontraram dois homens baleados. Eles foram socorridos, mas não resistiram aos ferimentos.

De acordo com a PM, a dupla seria responsável pela instalação de barricadas na região com objetivo de impedir o fluxo de veículos na região e dificultar ações policiais no bairro.