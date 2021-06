Policiais do 12º BPM são atacados por traficantes no Morro do Estado

Um forte tiroteio aconteceu na tarde desta quinta (3) no Morro do Estado, no Centro de Niterói. De acordo com o 12º Batalhão de Polícia Militar, soldados da PM faziam um patrulhamento de rotina na área quando foram atacados por traficantes. Apesar do confronto, ninguém se feriu.

De acordo com o aplicativo Onde Tem Tiroteio, o confronto começou às 16:55. Moradores da região relataram que foram muito tiros por dez minutos. Teve gente que precisou se abaixar para não ser atingido. Ainda segundo a polícia, não houve apreensões de drogas e armas e ninguém foi preso.