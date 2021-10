Policiais distribuem brinquedos a crianças carentes de Niterói

Embora o Dia das Crianças já tenha passado, ações que possam levar um sorriso ao rosto de crianças em situação de vulnerabilidade social não têm data para acontecer. Na noite dessa quarta-feira (13), por algumas horas a operação Segurança Presente, que atua em Niterói, pôde ser apelidada como “Criança Presente”.

Agentes civis e policiais militares que atuam no projeto, na região de Pendotiba, organizaram distribuição de brinquedos e doces a crianças moradoras da Comunidade João Nunes, localizada no bairro de Várzea das Moças. Aproximadamente 50 crianças foram beneficiadas pela ação.

É a segunda ação policiam em prol de crianças em vulnerabilidade que a cidade recebe, nos últimos dias. Em 9 de outubro, policiais militares do 12º BPM (Niterói) fizeram uma ação para distribuir brinquedos a crianças moradoras das comunidades da Fazendinha e Bela Vista, localizadas no bairro do Sapê, foram contempladas com os presentes.

De acordo com o comando do batalhão, a intenção da ação foi promover interação, bate-papo e aproximação com a comunidade.