Policiais de Niterói silenciam traficante ‘Da Voz’

Traficantes do Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, um dos principais polos de atuação da facção criminosa Comando Vermelho, têm usado seus “soldados” para expandir sua área de atuação para municípios em outros pontos do Estado do Rio de Janeiro. Nessa quarta-feira (14), policiais civis prenderam um desses criminosos, conhecido como “Da Voz”, no município de Cachoeiras de Macacu, que fica na Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

De acordo com dados da investigação, o criminoso era responsável por levar drogas do Complexo do Salgueiro para comunidades na região de Papucaia, em Cachoeiras. Além disso, ainda de acordo com a Polícia Civil, “Da Voz” é apontado como chefe do tráfico no Morro dos Guararapes, também em Papucaia. Agentes da 77ª DP (Icaraí) receberam informações da possível localização do foragido.

Policiais civis da distrital deflagraram ação de busca, a fim de confirmar a denúncia e prender o suspeito. Os agentes conseguiram localizar o foragido em uma casa na Rua Monte Castelo, na região de Papucaia. “Da voz” não resistiu á abordagem, e, após ser capturado pelos agentes, a única ‘voz’ que ele ouviu foi a de prisão, dita pelos policiais.

De acordo com a distrital, o acusado possuía dois mandados de prisão em aberto por roubo e tráfico de drogas. Ele era procurado tanto em São Gonçalo quanto em Cachoeiras de Macacu, visto que os mandados foram emitidos pelas Varas Criminais das cidades. “Da Voz” foi levado á carceragem da distrital e, na sequência, levado ao sistema prisional.