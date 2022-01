Policiais de Niterói prendem foragido da Paraíba

Existem pessoas que têm pendências com a Justiça que acreditam estarem “livres” de arcar com as consequências de seus atos após fugirem para outro lugar. No entanto, uma hora a “conta chega”. A equipe da 79ª DP (Jururuba) prendeu, nessa segunda-feira (3), um foragido da Justiça do estado da Paraíba.

O homem foi localizado no bairro Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste da capital do Rio de Janeiro, após um trabalho de inteligência e monitoramento. Segundo as investigações, o autor cometeu um homicídio, em 1998, na cidade de Campina Grande, na Paraíba. Na ocasião, ele atirou em um desafeto num bar da região.

Semanas após o crime, ele fugiu para o Rio de Janeiro, onde vivia há mais de 20 anos. Contra ele foi cumprido um mandado de prisão preventiva expedido pela Justiça. O acusado foi encaminhado ao sistema prisional onde passará por audiência de custódia.