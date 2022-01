Policiais de Niterói prendem acusado de roubos em Maricá

Um foragido da Justiça por roubos foi preso, nessa quarta-feira (12), no bairro Jardim Balneário, em Maricá, Região Metropolitana do Rio de Janeiro. A ação foi coordenada por policiais civis da 77ª (Icaraí), localizada na Zona Sul de Niterói.

De acordo com a equipe da distrital, após recebimento de informa sobre a possível localização do suspeito, foi feito trabalho de cruzamento de dados no setor de inteligência que confirmou a localização do foragido. Uma equipe de policiais civis foi mobilizada ao local.

Os policiais conseguiram encontrar o suspeito em um imóvel na Rua Trinta e Dois. Surpreso com a abordagem, o homem não resistiu á prisão. Ele foi conduzido á distrital, em Icaraí, onde foi formalizado o cumprimento do mandado. O acusado foi transferido ao sistema prisional e está à disposição da Justiça.