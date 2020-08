Policiais de Itaboraí prendem em flagrante traficante que utilizava a Estrada Niterói-Manilha como rota

Policiais da 71ª DP (Itaboraí), comandados pela delegada Norma Lacerda, deflagraram uma operação que vinha sendo desenvolvida através de cruzamentos de dados e acompanhamentos pessoais para interceptar uma rede de abastecimento de drogas que vinha acontecendo através da Estrada Niterói-Manilha. As drogas saíam da Favela do Jacarezinho, na Zona Norte do Rio de Janeiro, e era levada para a localidade conhecida como Operários, no Centro de Rio das Ostras da mesma facção.

Após investigações, policiais interceptaram o chefe do tráfico do Operários, Artur dos Anjos Cordeiro, de 20 anos, e responsável por abastecer essa localidade. Logo após ser abordado, o bandido confessou todo o esquema, inclusive apontando o veículo que estava com toda a droga, cerca de 50kg de maconha, de acordo com policiais.

O traficante foi conduzido então para a delegacia de Itaboraí, onde foi autuado por tráfico de drogas.