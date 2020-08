Policiais da 78ª DP buscam por suspeito de roubos

Policiais da 78 DP (Fonseca) buscam informações que possam contribuir para a prisão de um homem suspeito de roubos na área ao entorno do Complexo do Caramujo, em Niterói. Uma das vítimas chegou a filmar a ação do criminoso durante a tarde da última segunda-feira (17). O vídeo mostrando os momentos de tensão onde moto e celular são levados viralizou nas mídias sociais.

“Nós já identificamos o suspeito. Ele pertence a comunidade do Caramujo, porém em cumprimento a decisão do Superior Tribunal Federal (STF) nós não podemos entrar na comunidade”, disse o delegado titular da 78ª DP (Fonseca), Luiz Jorge Rodrigues.

O homem que aparece nas imagens armado é magro, negro, usa uma touca preta e uma mochila de lado de mesma cor.

Quem tiver alguma informação que possa contribuir com as investigações pode enviar dados através do número 021 99744-1064 ou através dos números de contato do Disque-Denúncia 2253-1177/ 021 968021-650. O anonimato do denunciante é garantido.