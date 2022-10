Policiais civis prendem homem por furto de energia elétrica no Ingá

Um homem, de 24 anos, foi preso em flagrante por policiais civis pelo crime de furto de energia elétrica em um lava jato na tarde desta segunda-feira (17) no Ingá, em Niterói.

De acordo com o delegado titular Mário Luiz da Silva da 76ª DP (Centro), após tomar conhecimento do funcionamento de um Lava Jato clandestino na Rua Professor Lara Vilela, no Ingá, equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e Enel foram acionadas, se dirigiram ao local e constataram o furto de energia no local.

Diante dos fatos, o preso foi conduzido à 76ª DP para prestar esclarecimentos. A Polícia Civil solicita a colaboração de todos para tornar Niterói uma cidade mais segura.