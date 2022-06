Policiais civis e militares recebem premiação do Sistema de Metas

Policiais civis e militares vão receber, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, a premiação do Sistema de Definição e Gerenciamento de Metas (SIM). Ao todo serão pagos mais de R$ 59 milhões em 57.106 premiações, referentes ao segundo semestre de 2019 e todo o ano de 2020 para os agentes que alcançaram as metas dos indicadores estratégicos de criminalidade. Esse pagamento estava suspenso desde 2019.

O valor exato que será pago é de R$ 59.035.608,43 milhões e o governador Cláudio Castro parabenizou o trabalho dos policiais e garantiu que esse pagamento será feito ainda essa semana. “A retomada do pagamento dessa premiação foi conseguida graças a um forte trabalho de gestão de recursos que estamos fazendo no governo. É um reconhecimento ao trabalho diário das polícias Civil e Militar de manter nosso estado mais seguro”, contou.

De acordo com o Instituto de Segurança Pública (ISP) o SIM gera premiações semestrais e individuais para os profissionais de segurança pública por produtividade, boas práticas e ações de integração. A premiação por produtividade estabelece o pagamento de valores pecuniários aos servidores lotados e em efetivo exercício nas unidades integrantes da Secretaria de Estado de Polícia Civil (Sepol) e da Secretaria de Estado de Polícia Militar (SEPM). A premiação por Boas Práticas visa à identificação e premiação em valores pecuniários das três melhores ações, por instituição policial, de Unidades Policiais Especializadas, Operacionais Especiais, Administrativas, Educacionais, de Saúde e Técnico-Científicas da SEPOL e da SEPM; e Integração é concedida individualmente e por meio de placa de homenagem.