Policiais civis e militares realizam operação no Complexo do Salgueiro

Uma operação conjunta, de policiais militares do 7º BPM (São Gonçalo) e agentes da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) está em andamento no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo. O objetivo da polícia é cumprir Mandados de Prisão de criminosos foragidos da Justiça, que tem envolvimento com o tráfico de drogas na região e outros, que por serem de mesma facção criminosa estariam escondidos na região.

Outro foco policial é localizar e prender criminosos apontados como líderes da venda de drogas no conjunto de comunidades que formam o Complexo do Salgueiro. O Complexo do Salgueiro é considerado pela própria polícia um perigoso reduto onde estariam escondidos criminosos oriundos de vários pontos do estado, que estariam ainda sendo protegidos por comparsas fortemente armados, todos ligados a facção criminosa Comando Vermelho (CV). Até o momento a polícia não divulgou um balanço da operação e não há informes de confrontos na região.