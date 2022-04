Polícia vai ouvir novos depoimentos sobre menina atropelada por alegoria

A Polícia Civil confirmou que irá ouvir novos depoimentos sobre o caso da menina Raquel Antunes, de 11 anos, que morreu atropelada por um carro alegórico da escola de samba Em Cima da Hora, na última quarta-feira (20). Uma nova perícia também deverá ser realizada no veículo.

De acordo com a 6ª DP (Cidade Nova), duas pessoas que trabalham na escola de samba serão chamadas a prestar novos depoimentos, em data ainda não definida. O presidente da agremiação e o guia do reboque foram ouvidos na delegacia. Uma perícia complementar deve ser realizada no carro alegórico. As investigações continuam para esclarecer e concluir o caso.

Raquel Antunes da Silva não resistiu aos ferimentos e a um procedimento cirúrgico e teve morte confirmada no início da tarde de sexta-feira (22). Ela estava internada no CTI Pediátrico do Hospital Souza Aguiar, no Centro do Rio e teve uma hemorragia interna.

Uma das versões sobre o acidente aponta que Raquel tinha subido em cima do carro alegórico, da escola de samba ‘Em Cima da Hora’, e com o movimento da alegoria teve as duas pernas esmagadas contra um poste. Já familiares e amigos contaram que ela estava no chão olhando a alegoria. Após ser socorrida ela foi levada ao Souza Aguiar e teve que amputar a perna direita.