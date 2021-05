Polícia vai ouvir médicas afastadas por morte de menina no Mário Monteiro

A Polícia Civil irá ouvir duas médicas do Hospital Municipal Mário Monteiro, afastadas pela Prefeitura por suspeita de negligência no atendimento da menina Sarah Carolina Sobral Silva, de apenas 6 anos. A criança morreu após dois atendimentos na unidade de saúde, na madrugada dessa terça-feira (25). A família registrou a ocorrência na 81ª DP (Itaipu), que instaurou inquérito sobre o caso.

De acordo com o delegado Fábio Barucke, titular da distrital, a equipe de investigação aguarda recebimento de laudos médicos, referentes ao atendimento da jovem, que devem ser enviados pelo hospital. Ainda segundo Barucke, a expectativa é que as duas profissionais de saúde, que não tiveram a identidade revelada, sejam ouvidas na próxima semana.

“Estamos aguardando laudos e prontuários e ouvir médicas. Vamos organizar para semana que vem, após chegada dos laudos”, afirmou o delegado, na manhã desta quarta-feira (26). Ainda na terça-feira, parentes da jovem estiveram na delegacia. A mãe chegou a passar mal e o padrasto, Genildo da Silva, falou rapidamente com a reportagem de A TRIBUNA e externou sua indignação.

“O primeiro atendimento foi por volta de 3h, e o segundo por volta de 4h. Vimos o erro da médica, que a Sarinha passou pela mão dela, passou remédio e liberou para casa. Como isso? Quando ela chegou em casa, o quadro se agravou, fiquei apavorado, sem saber o que fazer. Tenho ela como se fosse minha filha. Aconteceu o que não podia acontecer”, desesperou-se.

Procurada, a direção do Mário Monteiro afirmou que “lamenta profundamente o ocorrido e se solidariza com a dor da família. O caso está sendo apurado e as duas médicas que participaram do atendimento da paciente foram afastadas. A família foi acolhida pelas equipes de psicologia, serviço social e médica da UMAM para prestar todas as informações e apoio. A direção está à disposição para esclarecimentos. Em relação ao prontuário, a documentação da paciente está sendo levantada e será disponibilizada para a família dentro do prazo legal de até cinco dias.”

A morte de Sarah

A pequena Sarah não resistiu à uma crise de bronquite. Testemunhas afirmam que, na madrugada de terça, por volta de 3h, a jovem, que sofre da doença, que é crônica, teve uma crise muito forte, foi atendida na unidade e liberada para casa. No entanto, após retornar à residência, teve nova crise, ainda mais forte, cerca de meia-hora depois. Sarah foi novamente socorrida ao Mário Monteiro, mas não resistiu.