Polícia sufoca o tráfico na Região Oceânica

Um cerco, montado pela Polícia Militar, terminou com um homem, de 23 anos, flagrado traficando drogas no bairro de Itaipu, na Região Oceânica de Niterói, no final da tarde dessa terça-feira (18). Houve apreensão de drogas durante a ação. A ação teve início após denúncias de populares.

Uma equipe do 12º BPM (Niterói) fazia patrulhamento pelos acessos da Comunidade do Arvoral, que fica no bairro. Populares informaram que havia um homem atuando no comércio de entorpecentes, na Rua Abigail Costa. Os policiais, então, decidiram montar cerco tático para abordar o homem.

Drogas foram apreendidas na ação – Foto: Divulgação

Momentos depois, os policiais conseguiram flagrar o acusado atuando no tráfico. Ele ficou cercado pelos agentes e acabou abordado. Ele foi identificado pelos militares e, durante revistas, drogas foram encontradas. Ele foi detido, sem que houvesse fuga ou confronto.

Segundo contabilidade feita pelo batalhão, foram apreendidos 306 pinos de pó (possivelmente cocaína); 106 trouxinhas de erva (possivelmente maconha); 33 pedras que seriam de crack; além de um aparelho celular. O homem foi preso em flagrante, por tráfico de drogas, e conduzido à 76ª DP (Niterói), que fez o registro da ocorrência.