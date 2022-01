Polícia sufoca o tráfico em diferentes pontos de Niterói

Ações da Polícia Militar realizadas ontem em Niterói deram prejuízo e sufocaram o tráfico de drogas em diferentes regiões. Ao todo, dois homens foram presos e dois menores de idade apreendidos. Os agentes também apreenderam arma e drogas durante as ocorrências.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), equipes de Patrulhamento Tático-Móvel (Patamo), Grupamento de Ações Táticas (GAT) e do Serviço Reservado (P2) mobilizaram ação contra o tráfico na Comunidade do Sabão, que fica na Região Central de Niterói.

Durante buscas, as equipes viram homens em atitude suspeita. Na tentativa de abordagem, os acusados tentaram fugir. Os policiais montaram o cerco e conseguiram deter três suspeitos. De acordo com os agentes, eles estavam com uma arma e também transportavam entorpecentes.

Os homens foram identificados. Dois deles eram maiores de idade e com passagens pela polícia. O terceiro, um menor de idade, não tinha antecedentes criminais. Contabilidade feita pelos agentes apontaram que havia uma pistola calibre 9mm com sete munições, 126 trouxinhas de maconha, 302 pinos de cocaína e 143 pedras de crack; além disso havia quatro rádios transmissores. A ocorrência foi registrada na 76ª DP (Niterói).

Drogas também foram apreendidas na Grota – Foto: Divulgação/PMERJ

Em outro ponto da cidade, na Comunidade da Grota, em São Francisco, uma equipe de Patamo estava em patrulhamento, flagrou um homem em atitude suspeita. Ele foi abordado e, segundo os PMs, foram encontrados 87 pinos de cocaína, 40 trouxinhas de maconha, 20 pedras de crack e um rádio transmissor. O suspeito, menor de idade, foi apreendido. A 76ª DP (Niterói) também registrou o caso.