Polícia Rodoviária Federal recupera carro roubado que foi abandonado na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), recuperou, na quarta-feira (29), na Rodovia BR-101, um veículo que havia sido roubado por criminosos no mesmo dia. O grupo criminoso pode ter feito várias vítimas, usando outros veículos para confundir a ação policial.

Ao agentes foram até o km 313, em São Gonçalo, onde localizaram uma das vítimas, um motociclista. Ele explicou que se deslocava no sentido São Gonçalo, pela BR-101, na altura do km 318, teve a passagem bloqueada por ocupantes que estavam num veículo, modelo Ford/Ka, de cor prata, que estavam armados, que o renderam e levaram sua motocicleta, modelo Honda/XRE 300, além de outros pertences, como celular e chaves. O veículo utilizado no roubo, o Ford/Ka havia sido roubado momentos antes, também nas proximidades.

Essa vítima também procurou a PRF, após perceber pelo rastreador que o veículo havia sido abandonado pelos bandidos na rodovia. O veículo foi recuperado após ter sido abandonado na altura do km 313. Dentro do veiculo recuperado, foram encontradas várias peças de roupas, que não pertencia a nenhuma das vítimas. O Ford/Ka foi devolvido ao proprietário.