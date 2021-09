Polícia retira drogas de circulação na Região Oceânica

Grande quantidade de drogas foi retirada das mãos do tráfico, na noite dessa quarta-feira (22), na Região Oceânica de Niterói. A ação, coordenada por policiais militares, aconteceu na Comunidade da Ciclovia, no bairro do Cafubá, e terminou com a prisão de um suspeito de integrar organização criminosa.

A abordagem foi feita por agentes do 12º BPM (Niterói), que realizavam patrulhamento pela localidade. De acordo com relatos, o suspeito ficou nervoso com a chegada dos agentes. Os policiais revistaram o homem, que não teve a identidade revelada e encontraram as drogas e um aparelho de rádio comunicador.

O material entorpecente ainda vai ser contabilizado. O acusado acabou recebendo voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas. Os agentes conduziram ele e o material apreendido para a 76ª DP (Niterói), central de flagrantes. Na sequência o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde passará por audiência de custódia.

Prisões e preensões em alta na Região Oceânica

A quantidade de suspeitos de crimes presos em flagrante na Região Oceânica quase dobrou nos sete primeiros meses deste ano, em relação a 2020. Ao todo, foram lavrados 129 autos em 2021, contra 65 no ano passado, o que representa aumento de 98,5%. Se considerado apenas julho, neste ano foram 9 autos de prisão em flagrante ante quatro em 2020. Os dados são do Instituto de Segurança Pública (ISP).

Em 2021 mais drogas foram retiradas das mãos do tráfico de drogas, segundo apontam os dados mais recentes do Instituto de Segurança Pública. No acumulado dos sete primeiros meses do ano, foram registradas 50 ocorrências contra 48 njo mesmo período, em 2020. Já o mês de julho apresenta tendência de crescimento, já que foram seis apreensões registradas contra apena suma no mesmo mês, no ano passado.