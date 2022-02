Polícia recupera sete TVs furtadas em loja de departamentos

Uma filial da Casa & Vídeo foi alvo de furto, nesse domingo (13), no distrito de Inoã, em Maricá. De acordo com informações da Polícia Militar, sete aparelhos de televisão, do tipo smart TV, foram levados pelos criminosos. Esta não foi a primeira vez que o local foi alvo de ação criminosa.

De acordo com o 12º BPM (Niterói), o batalhão recebeu denúncia, via 190, informando sobre o furto. Uma equipe foi enviada ao local e, em um primeiro momento, não encontrou os criminosos. Os agentes seguiram com buscas por um terreno baldio, localizado ao lado do estabelecimento.

No terreno, sete televisões, ainda nas caixas, foram encontrados. A polícia não divulgou qual o valor total da carga. Ainda segundo os policiais, os bandidos deixaram os equipamentos para trás durante a fuga. A loja ainda irá contabilizar os prejuízos, assim como se outros objetos foram furtados. A ocorrência foi registrada pela 82ª DP (Maricá).

Outro caso

No dia 4 de junho, um criminoso arrombou e furtou a filial de Inoã da rede de lojas Casa & Vídeo. A invasão teria sido detectada pela Central de Monitoramento responsável pela segurança da filial, que imediatamente comunicou o fato ao gerente da loja e acionou a Polícia Militar.

Ainda de acordo com informações preliminares, o criminoso teria invadido a loja através de um buraco feito numa parede lateral que dá acesso ao terreno de uma construção abandonada. Uma vez no interior da loja, o criminoso teria arrombado portas para acessar os locais onde se encontravam os produtos. Segundo relatos, na ação foram furtados quatro aparelhos celulares e um tablet.