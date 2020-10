Polícia realiza operação no Complexo do Viradouro

Ocupado pelas forças de segurança desde o dia 19 de agosto, o Complexo do Viradouro, em Santa Rosa, Niterói, recebe hoje (16) pela manhã uma ação especial da Polícia Militar visando o combate ao crime organizado. Policiais do Batalhão de Choque (BPChq) e do Batalhão de Ações com Cães (BAC) estão presentes na operação.

Como desdobramento da operação na cidade, o BPChoq prendeu, no Caramujo, Zona Norte, um homem usando tornozeleira eletrônica há pelo menos dois anos. Com ele foram apreendidas drogas em uma mochila e um rádio transmissor. Um segundo suspeito também foi detido após se envolver em uma troca de tiros com os policiais.

Ao entrar em uma localidade da área, um grupo de criminosos deu início ao confronto durante a tentativa de fuga. O baleado foi socorrido e levado para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal). Com ele foi apreendida uma arma. Ainda, durante a operação, um outro acusado foi preso portando drogas e uma bomba de fabricação caseira.