Polícia quer identificar novos suspeitos de aplicar golpe em aposentados

Após a operação “Stop Loss”, que prendeu quatro pessoas suspeitas de aplicar o “golpe do consignado” em aposentados, na cidade de Niterói, as investigações continuam em andamento para identificar outros envolvidos no esquema, além de prender os três acusados que não foram localizados. Nessa segunda-feira (7), a ação terminou com quatro suspeitos presos.

A investigação está sendo conduzida pela 76ª DP (Niterói). Fontes ligadas à distrital afirmam que um dos próximos passos é identificar funcionários de instituições financeiras possivelmente envolvidos no esquema. O golpe consistia em induzir aposentados a contrair empréstimos consignados sob uma falsa promessa de investimentos com alto rendimento.

Segundo o a apuração feita pela distrital, os acusados abriam empresas em nome próprio ou de laranjas e atraiam clientes oferecendo retornos vantajosos em investimentos no mercado financeiro. Os recursos para o suposto investimento eram obtidos pelos empréstimos consignados contraídos pelas vítimas com a orientação dos golpistas. Por esse motivo as principais vítimas da quadrilha eram os aposentados e servidores públicos, inclusive policiais.

Após serem atraídas e contraírem os empréstimos, as vítimas ficavam com 10% do valor e transferiam 90% para contas bancárias indicadas pela empresa. Para dar aparência de legalidade as empresas emitiam um contrato de cessão de crédito e investimento onde se encarregavam de fazer as supostas operações no mercado financeiro para pagar todas as parcelas dos consignados contraídos pelas vítimas.

Como as operações financeiras prometidas pela empresa eram inexistentes, após o pagamento das primeiras parcelas os estelionatários fechavam as portas das empresas e desapareciam com o dinheiro, deixando as dívidas dos empréstimos para as vítimas. Os investigados responderão pelos crimes de estelionato e associação criminosa com penas que somadas podem chegar a oito anos de reclusão.