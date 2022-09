Polícia procura presidente da Fundação Municipal de Educação de Niterói

O ex-presidente da Fundação Municipal de Educação (FME) de Niterói, Fernando Soares da Cruz está sendo procurado pela Polícia Civil, na manhã de hoje (21). Ele é alvo de mandado de prisão por descumprimento de medida protetiva movida pela companheira. O Município de Niterói já o exonerou de suas funções.

Agentes da Delegacia de Atendimento à Mulher (DEAM) de Niterói estão nas ruas da cidade em busca de Cruz, que já é considerado foragido. Segundo a especializada, o suspeito deixou de cumprir com uma série de determinações, como se apresentar à Justiça e prestar depoimentos.

Na edição de hoje do Diário Oficial do Município foi publicada a exoneração do agora ex-presidente da FME. De acordo com a publicação, a exoneração foi feita a pedido. Enquanto outra pessoa não é nomeada para a função, o diretor de projetos especiais Felipe Leal Bellot irá responder pelo expediente da FME.

A reportagem tenta localizar a defesa de Fernando Soares da Cruz.