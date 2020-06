Polícia procura por mulher de Queiroz na casa de parentes em Minas Gerais

Agentes do Ministério Público de Minas Gerais e do Batalhão de Choque da Polícia Militar realizam na manhã dessa terça-feira (23), em Belo Horizonte, uma operação na casa da madrinha de Fabrício Queiroz, ex-assessor do senador Flávio Bolsonaro, com objetivo de localizar e prender sua mulher, Márcia Oliveira Aguiar, que está foragida.

A operação é realizada com apoio do Ministério Público do Rio (MPRJ), e ocorre no bairro São Bernardo. Fabrício foi preso em outra operação realizada na quinta-feira da semana passada (18), e encontra-se na carceragem de Bangu 8, na Zona Oeste do Rio. A Justiça apura o esquema de “rachadinhas”, no gabinete de Flávio, então deputado estadual.

Em meio a operação para apuração dos fatos, Márcia Oliveira Aguiar, esposa de Fabrício Queiroz, também teve a prisão decretada, mas não se apresentou a polícia. A residência, alvo da operação, pertence à madrinha de Queiroz, identificada como Penha, que faleceu nesse mês, e no local moram primas e sobrinha de Queiroz. Havia suspeita que Márcia estivesse escondida no local.