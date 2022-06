Polícia procura assaltantes que mataram segurança em shopping

A polícia está à procura dos assaltantes que roubaram uma joalheria no shopping Village Mall, na Barra da Tijuza, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Durante a ação, houve troca de tiros que matou o segurança Jorge Luiz Antunes, de 49 anos. A recompensa por informações que ajudem a identificar os bandidos é de R$ 50 mil.

O assalto aconteceu em uma joalheria, na noite do último sábado (25). De acordo com a Polícia Civil, cerca de 12 criminosos participaram do roubo, todos armados com pistolas. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC). Informações sobre o paradeiro dos bandidos podem sen enviadas ao Disque Denúncia pelos seguintes canais:

(21) 2253-1177

(21) 99973-1177 – WhatsApp

(21) 98849-6099 – Procurado

Aplicativo “Disque Denúncia RJ”

O anonimato é garantido.