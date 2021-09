Polícia prende suspeitos da morte de investidor de bitcoin em São Pedro da Aldeia

Três pessoas foram presas hoje (2) durante uma operação da Polícia Civil do Rio por suspeitas de envolvimento no assassinato do investidor de bitcoin, Wesley Pessano, em São Pedro da Aldeia no último dia 4 de agosto.

Foram cumpridos mandados em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, e em Rio das Ostras, na Região dos Lagos. De acordo com a polícia, Bruno Lujardo levou Roberto Silva Campanha, o executor do crime, de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, para a Região dos Lagos no dia do crime para executar Wesley. O carro utilizado no crime foi o HB20 de Bruno.

Thiago Júlio Galdino e Valder Janilson Chaves dos Santos também foram presos. Os dois teriam seguido e monitorado o carro de Wesley antes do crime.

O investidor foi morto com pelo menos três tiros. O carona foi ferido nas costas e no braço. O carro da vítima, um porsche vermelho, foi apreendido e levado para a 125ª DP (São Pedro da Aldeia).

No dia do crime, segundo a polícia, Wesley teria ido até uma comunidade em São Pedro da Aldeia para cortar o cabelo quando duas pessoas em um carro de cor prata pararam ao lado do carro de Wesley, o renderam e atiraram contra ele varias vezes na altura do pescoço. Os suspeitos fugiram em seguida. Os criminosos também teriam levado um cordão de ouro usado pela vítima no momento do crime.

Wesley foi seguido por seus assassinos 25 minutos antes do crime. Câmeras de segurança, que já estão em posse da Polícia Civil mostram o momento em que os criminosos chegaram perto de sua casa, em Cabo Frio, para fazer uma espécie de investigação. No entanto, ele saiu de casa em seguida. Wesley seria morto minutos depois perto da barbearia onde cortaria o cabelo a pouco mais de 20 quilômetros de sua residência. Seu amigo, que estava no carro, também foi alvejado, mas sobreviveu.

As imagens das câmeras de segurança mostram os criminosos, às 15h, chegando na casa de Wesley, em Cabo Frio. O vídeo mostra também que os assassinos encontraram a vítima, esperaram ela passar e foram atrás. Segundo os investigadores, os criminosos seguiram o jovem até o local do homicídio, no bairro São João, em São Pedro da Aldeia. Próximo da barbearia, ele foi abordado pelos criminosos, que desceram do carro e efetuaram os disparos.