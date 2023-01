Polícia prende suspeito de estuprar mulher em São Gonçalo

Na tarde de ontem (31), policiais da UPP (Unidade de Polícia Pacificadora) do Morro da Providência, no Rio, prenderam Carlos Flávio da Silva dos Santos, suspeito de estuprar e aplicar golpes de tesoura contra a vizinha, de 24 anos – na frente da filha de três anos -, no bairro Almerinda, em São Gonçalo, no Natal (25).

No último sábado (28), A TRIBUNA destacou que ele já vinha sendo procurado pela polícia.

O rapaz foi encontrado enquanto os agentes realizavam um patrulhamento de rotina, numa região próxima à rua Santo Cristo, no Centro do Rio, durante esquema especial da Polícia Militar, no Réveillon carioca.

De acordo com a equipe, o homem se apresentou nervoso com a presença dos policiais. Após consulta criminal, constatou-se um mandado de prisão contra Carlos, por tentativa de homicídio e estupro. A ocorrência foi registrada na 5ª Delegacia de Polícia (Praça da Harmonia) e ele já está à disposição da Justiça.

A vítima não conhecia Carlos, que morava no bairro gonçalense há cerca de três meses.

Relatos de familiares dão conta de que o criminoso teria pulado o muro da casa, por volta das 5h do dia de Natal, depois que a mulher chegou em casa das comemorações natalinas em família. Após entrar no quintal, o homem arrombou a porta e invadiu o imóvel.

Ali mesmo, estuprou a mulher, que tentou reagir. Carlos teria pego uma tesoura e desferido um golpe no pescoço da mulher. Após a fuga, ele deixou cair uma camisa. A vítima ainda conseguiu pedir socorro a um amigo, que mora perto do local.

O caso foi registrado na Deam (Delegacia de Atendimento à Mulher) de São Gonçalo e ainda segue em investigação.