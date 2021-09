Polícia prende suspeita de envolvimento em homícidio e tráfico em Saquarema

Foragida da justiça há dois anos, mulher foi presa no Rio

Policiais Militares da Superintendência de Inteligência e Análise (SIA) da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP), através de dados de inteligência e informações repassadas pelo Disque Denúncia, prenderam na tarde dessa sexta-feira (10), a foragida da justiça Alessandra Oliveira Machado, conhecida como “Sandra”, de 29 anos.

De acordo com informações da Polícia, ela vinha sendo monitorada e foi capturada enquanto realizava compras em um Shopping da Zona Norte do Rio. Ainda segundo informações da equipe que cuida do caso, Sandra é acusada de integrar uma quadrilha responsável pelo comércio e envio de drogas para a cidade de Saquarema, com ramificações nos Complexos da Penha e do Alemão.

Alessandra vinha sendo procurada pela polícia há dois anos, após ser indiciada em um Inquérito Policial da 124ª DP (Saquarema), pelo envolvimento em um caso de homicídio. A vítima teria se recusado a comercializar drogas para a quadrilha e foi morta por ter uma dívida com os integrantes do bando.

Contra “Sandra” havia um mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Saquarema, pelo crime de Homicídio Qualificado. A acusada foi conduzida para a 44ª DP (Inhaúma) onde o mandado foi cumprido. De acordo com informações da polícia, “Sandra”será encaminhada para uma unidade prisional, onde ficará à disposição da Justiça.